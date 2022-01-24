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قيادة عمليات نينوى للحشد تنفذ عملية أمنية واسعة لتعقب 'داعش'

قيادة عمليات نينوى للحشد تنفذ عملية أمنية واسعة لتعقب 'داعش'
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

نفذت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، بمشاركة قطعات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية أمس الاحد، عملية واسعة لتعقب فلول داعش الارهابي جنوب الموصل.

العالم - العراق

وافادت وكالة الانباء العراقية (واع)، ان إعلام الحشد ذكر بيان، أن " الوية الحشد ٢٥ ، ٤٤ والفوج الخاص وأقسام الحركات والعمليات والاستخبارات ومديريات الحشد الساندة من الطبابة والهندسة العسكرية بدأت عملية عسكرية واسعة بمساندة قطعات الجيش والشرطة والاستخبارات والأمن الوطني لتعقب فلول داعش في صحراء الحضر الممتدة بين ثلاث محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار".

وأضاف، أن " العملية شملت الدخول بعمق الصحراء الجنوبية والوقوف على الموقف الأمني الذي حصل امس إثر استهداف ارهابيي داعش من قبل صقور الجو والتمكن من قتل ثلاثة منهم".

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