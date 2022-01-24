شاهد.. الكيان الإسرائيلي والقلق الوجودي.. الجزء الثاني

العالم – نوافذ

وقال ضيف الحلقة الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور ان القلق الاسرائيلي موجودا منذ تأسيس الكيان.

وأضاف ان هناك مشروعان يتصارعان في الكيان الصهيوني، وهما السوق المشروعة وهي التسمية التي اطلقتها قوى الهيمنة، والقلعة المغلقة التي عنوانها الجدار الفاصل بين الاراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية. مشيرا الى انه على الكيان ان يقرر بانه يريد ان يكون سوقا مفتوحة او يحصن نفسه داخل القلعة. وان يحصن الكيان نفسه داخل قلعة يدل على ان هذا الكيان قلق جدا على وجوده.

معن بشور اكد ان عملية سيف القدس والانتفاضات التي شهدتها الاراضي المحتلة كانت لها اهمية واسعة في زرع القلق لدى الكيان الصهيوني.

من جهنه قال منسق شبكة قادمون معا الدكتور وليد محمد علي ان عملية سيف القدس الاخيرة هي حلقة من حلقات متراكمة من مواجهة المشروع الصهيوني في الاراضي المحتلة.

وأضاف ان ما حدث من مقاومة شعبية باهرة لفلسطينيي 48 كما الضفة اثناء معركة القدس لا يقل تأثيرا عن المعركة العسكرية.

الدكتور وليد محمد علي اشار الى ان موقف فلسطينيي 48 تجاه عملية سيف القدس يؤكد ان الكيان الصهيوني ورغم مرور سبعين سنة على احتلاله الاراضي الفلسطينية لم يتمكن من تحويل هذا الجزء من أبناء الشعب الفلسطيني الى اداة من أدوات الكيان.

وأكد ان كل الاوهام التي زرعت عند البعض بانه بالامكان ان يصبح هذا الكيان دولة، فإن هذا وهم. مضيفا ان طبيعة هذا الكيان هي ان الاحتلال قام بالقوة ولن ينتهي الا بالقوة.

بدوره قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي ان هناك اربعة عوامل تحكم الشعور الاسرائيلي بالقلق والخوف.

واضاف ان الشعور بالذنب التاريخي، ليس لأنهم اخلاقيين وهم ليس كذلك ولكن لانهم يعرفوا بانهم ارتكبوا جريمة كبرى ولم يستطيعوا محو آثار هذه الجريمة. واردف ان "اسرائيل" نشأت كجسم في قلب العالم العربي، متحالف مع الاستعمار الخارجي.

البرغوثي اكد ان الصمود الفلسطيني وثباته أمام جرائم الاحتلال الصهيوني زرع الخوف لدى هذا الكيان، مشيرا الى ان الصمود البطولي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والداخل الفلسطيني كان عنصرا هاما في القلق الاسرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

ضيوف الحلقة:

معن بشور – الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

د. وليد محمد علي – منسق شبكة قادمون معا

د. مصطفى البرغوثي – الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية