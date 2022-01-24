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لليوم الـ24.. يواصل الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال

لليوم الـ24.. يواصل الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

يواصل الأسرى الإداريون بسجون الاحتلال الاسرائيلي، لليوم الـ24 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

العالم - الاحتلال

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ووفقا لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.

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