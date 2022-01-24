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ردًا على سؤال مراسل قناة العالم:

خطيب زادة يكشف كواليس الإضراب عن الطعام في فيينا

خطيب زادة يكشف كواليس الإضراب عن الطعام في فيينا
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

انتقد المتحدث بإسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة تصرفات بعض الجماعات التابعة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني والذين يحاولون عرقلة مباحثات فيينا بشأن رفع الحظر الاقتصادي عن الشعب الايراني.

العالم - خاص بالعالم

واوضح خطيب زاده ردًا على سؤال مراسل قناة العالم الاخبارية حول رأي طهران بشأن إضراب الأميركي "روزن باري" عن الطعام في فيينا وانضمام اللبناني "نزار زكا" وعدد من المعارضين للجمهورية الإسلامية إليهما وما إذا كان هذا الموضوع قد تم التخطيط اليه أميركياً، قال ان هذه الاجراءات التعسفية تأتي كلما تكسب ايران ايجابية مفاوضات فيينا وتأتي ضمن سيناريو منظم من قبل الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي.

وشدد خطيب زادة على ان المهم في المباحثات هو التوصل إلى اتفاق دائم وموثوق يخدم مصالح الشعب الإيراني.

وقال خطيب زادة: ان المفاوضات في فيينا تشهد تقدما بتقليص الخلافات في وجهات النظر حول المسودات الأربع، معتبرا انه من المهم أن تتفق جميع الأطراف في فيينا على عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مجددا.

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ردًا على سؤال مراسل قناة العالم: خطيب زادة يكشف كواليس الإضراب عن الطعام في فيينا