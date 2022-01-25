وزير الدفاع الآذربيجاني يلتقي برئيس الأركان العامة الإيرانية

العالم - إيران

وقال اللواء باقري في هذا اللقاء إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية آذربيجان تربطهما مساحات مشتركة كثيرة في المجالات التاريخية والدينية واللغوية وما شابه ذلك؛ مؤكدا أن إيران تنتهج سياسة قائمة على توسيع العلاقات مع الجيران ورفض الاحتلال بجميع أشكاله.

وتطلع "اللواء باقري" بأن تفضي الزيارة إلى إتاحة فرص مناسبة للارتقاء بمستوى الأواصر الثنائية وتعزيزها لاسيما في المجالات الدفاعية والتقنية والعسكرية بين طهران وباكو.

ولفت إلى أن: الشعب الإيراني يعتز بالعلاقات الوثيقة التي تجمعه بالشعب الآذربيجاني المسلم؛ ويسعدنا على الدوام أن نلتقي أشقاءنا الآذربيجانيين.

وصرح اللواء باقري: إن تحرير الاراضي الآذربيجانية بعد مضي 3 عقود على احتلالها، أسرّ سماحة قائدة الثورة الإسلامية والشعب الإيراني الأبي.

وأضاف "نحن نهتم بوحدة أراضي بلادنا، بذات النسبة من اهتمامنا حيال سلامة الأراضي في جمهورية آذربيجان".

يذكر أن وزير الدفاع في جمهورية آذربيجان يجري زيارة على مدى يومين للجمهورية الإسلامية، يلتقي خلالها عددا من كبار القادة العسكريين والشخصيات السياسية في البلاد.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الجهود الهادفة إلى تطوير التعاون الدفاعي والعسكري والأمني المشترك بين طهران وباكو.