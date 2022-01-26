الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢
٠٩:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بولندا تبدأ بناء سياج عند الحدود مع بيلاروسيا

بولندا تبدأ بناء سياج عند الحدود مع بيلاروسيا
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوات حرس الحدود في بولندا، بدء بناء سياج بطول 186 كيلومتراً (115 ميلاً) عند الحدود مع بيلاروسيا.

العالم - أوروبا

وقالت القوات البولندية، في بيانٍ، إنَّ "بناء الحاجز عند الحدود البولندية البيلاروسية بدأ"، وإنَّ "حرس الحدود سلّموا اليوم مواقع البناء إلى المقاولين".

وسيكلّف بناء السياج الصلب بارتفاع 5 أمتار (16 قدماً) نحو 1.6 مليار زلوتي (400 مليون دولار). وأوضح البيان أنَّ "هذا أكبر استثمارٍ في تاريخ حرس الحدود".

وسيتمُّ تجهيز السياج بكاميراتٍ للرؤية الليلية وأجهزةِ استشعارٍ للحركة، من أجل منع العبور غير القانوني. وسوف تدشَّن بوابات خاصة للسماح بحرية حركة الحيوانات البرية عبر الحدود.

واتّخذت بولندا قرار بناء جدارٍ عند الحدود مع بيلاروسيا بعد تدفّق الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط إلى الحدود، في محاولةٍ للعبور إلى الاتحاد الأوروبي.

روابط ذات صلة

بولندا تتفق مع متعاقدين لبناء سياج على حدود بیلاروسیا

الاتحاد الأوروبي يتحرك ضد بولندا بعد رفضها قراراته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإمارات تكشف حاجتها للدعم الأمريكي لمواجهة الصواريخ اليمنية

القوات العراقية تدمر مضافات للإرهابيين في جبال حمرين

شاهد بالفيديو.. اوكرانيا.. التهديدات الاميركية تصل الی تهديد بوتين شخصيا!

على رأس وفد أمني.. الكاظمي يصل الى الشريط الحدودي العراقي - السوري

بولندا تبدأ بناء سياج عند الحدود مع بيلاروسيا

اانقطاع الكهرباء في وزارة الطاقة اللبنانية قبل توقيع الاتفاق لاستجرار الكهرباء