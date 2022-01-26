بولندا تبدأ بناء سياج عند الحدود مع بيلاروسيا

العالم - أوروبا

وقالت القوات البولندية، في بيانٍ، إنَّ "بناء الحاجز عند الحدود البولندية البيلاروسية بدأ"، وإنَّ "حرس الحدود سلّموا اليوم مواقع البناء إلى المقاولين".

وسيكلّف بناء السياج الصلب بارتفاع 5 أمتار (16 قدماً) نحو 1.6 مليار زلوتي (400 مليون دولار). وأوضح البيان أنَّ "هذا أكبر استثمارٍ في تاريخ حرس الحدود".

وسيتمُّ تجهيز السياج بكاميراتٍ للرؤية الليلية وأجهزةِ استشعارٍ للحركة، من أجل منع العبور غير القانوني. وسوف تدشَّن بوابات خاصة للسماح بحرية حركة الحيوانات البرية عبر الحدود.

واتّخذت بولندا قرار بناء جدارٍ عند الحدود مع بيلاروسيا بعد تدفّق الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط إلى الحدود، في محاولةٍ للعبور إلى الاتحاد الأوروبي.