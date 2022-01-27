امیر عبداللهیان: يجب ان تتحقق مصالح ايران كاملة في قضية رفع الحظر

العالم-إيران

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر اليوم الخميس: ان التاريخ والتجربة ودراسة سلوك اميركا اثبتت بانه لا يمكن الثقة بساسة وحكام اميركا.

واضاف: ان مشاهدة سلوك اميركا العملاني ستكون معيارنا لاصدار اي حكم.

وتابع وزير الخارجية: فيما يتعلق بقضية رفع الحظر يجب ان تتحقق مصالح ايران بصورة كاملة وان يحدث اتفاق ملموس على ارض الواقع.

يذكر ان الجولة الثامنة لرفع الحظر عن ايران جارية في العاصمة النمساوية فيينا بين وفود ايران ومجموعة دول "4+1" (المانيا وفرنسا وبريطانيا وفرنسا).

وفي تصريح له قال وزير الخارجية الايراني اخيرا بان المفاوضات جارية بصورة مباشرة بين ايران ومجموعة "4+1" ويتم تبادل الوثائق غير الرسمية Non-Paper عن طريق منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا ودولتين اخريين عضوين في الاتفاق النووي.

واشار الى طلب الاميركيين اجراء مفاوضات مباشرة قائلا وما يرد في الاجواء الافتراضية بشان المفاوضات المباشرة: لا صحة لما تذكره بعض القنوات الافتراضية بوجود مفاوضات مباشرة بين ايران واميركا في اطار مفاوضات فيينا ولكن في الوقت ذاته لو وصلنا في مسيرة المفاوضات الى مرحلة تتطلب اجراء مستوى من المفاوضات مع اميركا للوصول الى اتفاق جيد بمستوى عال من الضمان فاننا لن نتجاهل ذلك.