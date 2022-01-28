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سيف الإسلام القذافي يطلق مبادرة لإنهاء الأزمة في ليبيا

سيف الإسلام القذافي يطلق مبادرة لإنهاء الأزمة في ليبيا
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

أطلق مرشح الانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، مبادرة لإنهاء الأزمة الراهنة في ليبيا وذلك بعد العجز عن عقد الانتخابات في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

العالم - ليبيا

واقترح القذافي، في بيان للمبادرة نشره محاميه خالد الزايدي، "إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية".

واعتبر القذافي أن "انتخاب برلمان جديد سيجنب البلاد الحرب والانقسام وينقذ ما تبقى من خارطة الطريق المفروضة على الليبيين ويحترم إرادة 2.5 مليون ناخب".

وأوضح القذافي أن "البرلمان المنتخب يتولى اتخاذ ما يلزم لإكمال الانتخابات الرئاسية، بما يضمن الوصول إلى مرحلة دائمة تمكن الليبيين من بناء وطنهم واستعادة سيادتهم دون أي تدخل خارجي ومناكفات سياسية".

وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.

ومؤخرا دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى فبراير/شباط 2022.

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سيف الإسلام القذافي يطلق مبادرة لإنهاء الأزمة في ليبيا

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