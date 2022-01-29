ضربة عسكرية موجعة وجهتها القوات اليمنية لمرتزقة العدوان

العالم - خاص بالعالم

القوات نفذت عملية واسعة في جبهة الأجاشر قبالة نجران توجت بتحرير مساحة تقدر بـ163 كيلومتر مربع.

ووثقت كاميرا الاعلام الحربي تحرير عدة مواقع في جبهة الأجاشر منها سلسلة تباب الربعة، وسلسلة تباب القذاميل، والقاهرة، والرملة السوداء وجبال الأمهور.

ومعسكر طيبة الاسم الواقع في جبهة الظهر بمحافظة الجوف، والذي يعتبر مركزا رئيسيا لعمليات مرتزقة قوى العدوان السعودي في المنطقة ومنطلقا لها.



الاشتباكات العنيفة اسفرت عن مقتل واصابة عدد كبير من المرتزقة واسر اخرين وتدمير عتاد عسكري حديث للمرتزقة.

وغنمت القوات المشتركة عدد كبير من الاسلحة المتنوعة التي كانت بحوزة المرتزقة بينها مدرعات وآليات عسكرية حديثة.

واكدت قوات الجيش واللجان الشعبية انها ستواصل عملياتها العسكرية حتى طرد قوى العدوان ومرتزقتهم من جميع الاراضي اليمنية.



قوات المشتركة تصدت لمحاولة مرتزقة العدوان في استعادة ما خسرته في المنطقة، وذلك في بالرغم من الاسناد الجوي من طيران العدوان السعودي.

ويؤكد مراقبون ان المناطق المحررة تعتبر نقطة محورية في الحرب مع قوى العدوان، حيث تم طردهم من مواقع مهمة في الشمال اليمني ومواصلة دحرهم جنوبا وقطع خطوط الامداد البرية عنهم والتي كانت تأتي من الاراضي السعودية.

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