بالفيديو.. الفرنسيين يطالبون بالإطاحة بالرئيس ماكرون

العالم - مراسلون

بات مشهد آلاف المتظاهرين كل سبت مألوفا في شوارع باريس ، وذلك احتجاجا على إجبارية التلقيح ضد كورونا وضرورة الاستظهار بشهادة صحية لدخول الأماكن العامة، المتظاهرون رفعوا شعارات تناهض سياسات الحكومة معتبرين اياها تمس من حريتهم الشخصية وتفرض عليهم توجهات تخدم مصالح الشركات الطبية ورؤوس الأموال.

وقالت متظاهرة "إنها الدكتاتورية اليوم مع ماكرون، دكتاتورية للتحكم في صحة الشعوب هذا هو النظام العالمي الجديد الذي يسعى للتحكم بحياتنا الاجتماعية، يجب أننعرف أنه بحلول العام 2030 وبحسب الوثائق السرية العسكرية سيكون العالم مراقب بشرائح، يمكننا أن نرى التدهور الديمغرافي".

حركة السترات الصفراء أشد معارضي سياسات ماكرون كانت حاضرة بدورها ورفع أنصارها شعارات سياسية واجتماعية داعين إلى ضرورة انتهاز فرصة الانتخابات الرئاسية المقبلة للإطاحة بماكرون وإرساء منظومة جديدة.

وقال منسق حركة السترات الصفراء ،سيباف دولا كروا ،ان"نحن اليوم لا نملك سوى خيار المحاولة على أمل أن يتخذ المرشح الجديد مطالبنا بعين الاعتبار ، نحن في الشارع لتذكيره بأننا معارضون مع الاجراءات المتخذة والقوانين المصوت عليها والقرارات التي اتخذها هذا النظام ولا تتناسب مع مصلحة المواطن".

يذكر أن المظاهرة تخللتها اشتباكات متفرقة مع قوات الشرطة التي استعملت الغاز المسيل للدموع عادت الأوضاع على إثرها سريعا تحت السيطرة.