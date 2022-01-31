حقيقة برودة العلاقات بين المغرب وكيان الاحتلال.. الجزء الثاني

العالم - المغاربية

وهو ما يرجعه بعض المراقبين الى غضب الرباط بسبب بعض الملفات، بينها الصحراء الغربية، في حين يتعاظم غضب الشارع المغربي الرافض اساسا لكل اشكال التطبيع مع الاحتلال، فما حقيقة برودة العلاقات بين الجانبين؟ وما خلفية ذلك ان صح؟ هل هو نتيجة انكشاف الوعود الكاذبة لتل أبيب؟ وماذا عن الضغط الشعبي لهذا الإطار؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ناقش برودة العلاقات بين المغرب وكيان الاحتلال الاسرائيلي بعد التطبيع العلني في الآونة الاخيرة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

خالد السفيناني – محام وسياسي مغربي

احمد ويحمان - المرصد المغربي ضد التطبيع