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هل خبأت الإمارات هرتسوغ في ملاجىء قاعدة الظفرة الأمريكية؟!

هل خبأت الإمارات هرتسوغ في ملاجىء قاعدة الظفرة الأمريكية؟!
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

"يا فرحة ما تمت"، يبدو ان الامارات التي إستفزت العرب والمسلمين بفرشها السجاد الاحمر لقاتل اطفال فلسطين، رئيس الكيان الاسرائيلي اسحاق هرتسوغ، كانت في حالة لا يحسد عليها بالامس وهي تبحث لضيفها المجرم ملجأ يحميه من الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية، التي نزلت على الامارات، ولا نستبعد انها نقلته الى نفس الملجأ الذي قبع فيه الجنود الامريكيين في قاعدة الظفرة، في "اعصار اليمن" الثاني.

العالم - كشكول

بعد التعتيم الذي تفرضه الامارات على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة اليمنية، وخاصة تهديدها المواطنين والمقيمين، من التقاط صور او تسجيل افلام عن الهجمات وتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، علينا ان ننتظر البيان الذي سيصدر عن القوات المسلحة اليمنية عن الهجوم الواسع الذي نفذته بالامس في العمق الاماراتي، لمعرفة حقيقة ما جرى.

توقف حركة الملاحة في مطار أبو ظبي، وشلل الحركة فيها، ومطالبة المخابرات "الاسرائيلية" هرتسوغ بمغادرة الامارات فورا، وفقا لصحيفة "يدعوت احرونوت" "الاسرائيلية"، هي الحصيلة الاولية للهجوم اليمني، وما خفي كان أعظم.

تزامن الهجوم اليمني على الامارات، مع زيارة رئيس الكيان الاسرائيلي الى ابوظبي، كان رسالة مقصودة وواضحة، فالكيان الاسرائيلي يشارك وبشكل مباشر في العدوان على اليمن، كما تشارك امريكا، التي وجه لها اليمن رسالة قوية عندما إستهدف قاعدة الظفرة الجوية الامريكية في الامارات، وهو الهجوم الذي دفع الجنود الامريكيين للنزول الى تحت الارض!.

عندما يقول اليمنيون انهم سيجعلون الامارات غير آمنة، اذا لم تنسحب من اليمن، فانهم لن يتوقفوا عند حد التهديد، وسينتقلون الى مرحلة التنفيذ، وهذه الحقيقة لمستها السعودية لمس اليد قبلها، وستلمسها الامارات ايضا، ولكن بشكل اقوى واشد.

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هل خبأت الإمارات هرتسوغ في ملاجىء قاعدة الظفرة الأمريكية؟!