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مجلس نواب العراق يعلن أسماء مرشحين رئاسة الجمهورية

مجلس نواب العراق يعلن أسماء مرشحين رئاسة الجمهورية
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أسماء المرشحين إلى رئاسة الجمهورية.

العالم - العر اق

وحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، قالت الأمانة في بيان، انه "استنادا الى احكام المادة (4) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، إدناه اسماء المرشحين المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهم كما يأتي:

1- خالد صديق عزيز محمد

2- فيصل محسن عبود الكلابي

3- شهاب احمد عبدالله النعيمي

4- حسين احمد هاشم الصافي

5- احمد موح عمران الربيعي

6- احمد يحيى جاسم جويد الساعدي

7- صباح صالح سعيد

8- كاظم خضير عباس داوغنه

9- رزكار محمد امين حمه سعيد

10- كلاويز علي امين بيره

11-لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب المحسن

12- ريبوار اورحمن وستاصالح عارف

13- حمزة بريسم ثجيل المعموري

14- هشيار محمود محمد مصطفى زيباري

15- حسين محسن علوان الحسني

16- عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد

17-عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي

18-برهم احمد الحاج صالح احمد

19- ثائر غانم محمد علي بكتش العثمان

20- اقبال عبد الله امين الفتلاوي

21- خديجة خدا يخش اسد قلاوس

22- جبار حسن جاسم

23- هادي عبد الحسين صدام الفريجي

24- رعد خضير دفاك صايل

25- ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد اعلنت في وقت سابق اليوم، اكمالها تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، حيث قالت الدائرة الإعلامية في الهيئة، إنَّها "أنجزت تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية وفق قانونها المرقم 10 لسنة 2008 لا سيما المادة 6 وتفصيلاتها"، وأن "عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية بلغ 26 مرشحاً، أحدهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة"، مؤكدة "تسليم النتائج بشكل رسمي إلى رئاسة البرلمان".

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لـ 15 يوماً، حيث يجري في اليوم الأخير جلسة التصويت على المرشحين.

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