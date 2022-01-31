بالفيديو.. دلالات اعتقالات الاحتلال الهمجية للمقدسيين

العالم - مراسلون

اكثر من 150 معتقل جراء حملات للاحتلال داخل احياء القدس المحتلة، تطال نشطاء وشبان مقدسين تفتيش للمنازل وعمليات تخريب ومحاصرة للاحياء، وتكثيف للتواجد في باب العامود، والذي يعتبر لدى الاحتلال نقطة المواجهة معهم من قبل أهل القدس.

وقال رجائي الحداد وهو مختص في شؤون الاسرى واسير محرر: "إن خلال الـ24 ساعة الاخيرة تم اعتقال فوق الـ150 اسير مقدسي في القدس وضواحيها بما يشمل حي سلوان والعيسوية والطور، واعتقال هذه الاعداد الكبيرة من المقدسيين دليل على تخبط الاحتلال".

حملات الاعتقال التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء القدس المحتلة، تأتي على خلفية تصاعد المواجهات معهم، هذة المواجهات التي تندلع بين الحين والاخر، بعدة أحياء مثل العيسوية والشيخ جراح وسلوان والطور وحارات البلدة القديمة من القدس.

وقال إسحق القواسمي وهو والد أسير معتقل في سجون الاحتلال: "إن هذه المواجهات مع الإحتلال هي تمهيد للمرحلة القادمة من الهبة الجماهيرية العارمة".

وتتصاعد في الأونة الاخيرة اعتداءات المستوطنين،على المقدسين المتزايدة تواجه من قبل المقدسيين لردعهم.

مايحصل من اعتقالات مكثفة وحملات واسعة، سوءا في باب العامود او باقي مناطق القدس المحتلة هو تخوف الاحتلال الاسرائيلي من اندلاع مواجهات وهبة متكاملة تشمل ارجاء المدينة المقدسة، وتكون هذه الشرارة ليست فقط في القدس وانما في باقي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني.