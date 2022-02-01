هكذا كان يدير الامام الخميني الثورة الاسلامية قبيل عودته لايران؟

خاص بالعالم

وقال رفيق دوست في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "صباح جديد": ان الجموع المليونية الغفيرة التي خرجت الى شوارع طهران في الاول من شباط 1979، قبل انتصار الثورة الاسلامية، حينها ايقن الشاه انه يجب ان يرحل عن ايران، وعندما رحل الشاه، اعلن الامام الخميني "قدس سره" بانه سيعود الى البلاد.

واوضح رفيق دوست، انه شكل لجنة لاستقبال الامام، وكان جميع افرادها على اهبة الاستعداد لاستقبال الامام الخميني "قدس سره"، مشيراً الى انه كان من المقرر ان يصل في الخامس من شهر بهمن الايراني، لكن رئيس وزراء ايران آنذاك شابور باختيار أمر باغلاق مطار العاصمة الايرانية طهران، لذا تأخر موعد وصول الامام الى اسبوع بعد ذلك الموعد اي 22 من شهر بهمن اي (11 شباط/ فبراير عام 1979).

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