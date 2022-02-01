زاخاروفا: أميركا تجلي صحفييها من كييف كي لا يعيقوها في نشر المعلومات المضللة

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وكتبت على "تيليغرام": "على ما يبدو، أن العملية بهدف أن لا يعيق المراسلون واشنطن في نشر المعلومات المزيفة والتضليل. إذا لم يكن هناك مراسلون من طاقم الأنغلو ساكسوني في أوكرانيا، فإن هذا سيفك قيود واشنطن ولندن تماما في حرب المعلومات".

وأضافت: "أنهم سيظهرون الدبابات الروسية وهي في شارع كريشاتيك بكييف، وموظفي مكتب رئيس أوكرانيا وهم يردون النيران في سترات واقية من الرصاص".

وذكرت بعض وسائل الإعلام في وقت سابق، أن الولايات المتحدة بدأت في إجلاء صحفييها من أوكرانيا.

ونقلت زاخاروفا عن صحيفة "Postimees" الإستونية، التي بموجبها صدر أمر المغادرة مساء الأحد، فإنه "يعرض عليك البقاء على مسؤوليتك الخاصة".