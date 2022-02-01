’هنية’ يشيد بصمود أهل القدس بمواجهة الإحتلال الاسرائيلي

العالم - فلسطين

كلام هنية جاء الثلاثاء خلال اتصاله بعائلة الشهيد المجاهد فادي أبو شخيدم، عبر هنية عن تضامنه الكامل ودعمه للعائلة إثر قيام قوات العدو الصهيوني بهدم منزلهم، وقال هنية إن “هذه الجريمة التي قام بها الاحتلال بهدم المنزل تعبر عن مأزق يعيشه الاحتلال في مواجهة المقاومة وأهل القدس والمرابطين في الأقصى وهي سياسة فاشلة لن تزيدنا وشعبنا إلا تمسكا في أرضنا وقدسنا”.

وأضاف هنية “نحن معكم، وكل أحرار هذا الشعب والأمة إلى جانبكم، فالاحتلال مشروع هدم، ونحن مشروع بناء، والمستقبل لمن يبني وليس لمن يهدم”، ووجه التحية إلى “عائلة الشيخ الشهيد فادي وأحبائه وأسرته على صبرهم وثباتهم وتضحياتهم”.