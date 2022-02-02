بالفيديو.. مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في نينوى شمالي العراق

العالم-العراق

وذكر بيان للخلية، أن “عمليات نوعية لتشكيلات الأجهزة الأمنية يقابلها هزائم مستمرة لعصابات داعش الإرهابية على يد قواتنا الأمنية البطلة من بينها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية”.

وأضاف أن “خلية الصقور التابعة للوكالة عملت على متابعة مجموعة إرهابية داخل أحد الكهوف في صحراء الحضر جنوبي محافظة نينوى، وبتخطيط واشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية، ضربات جوية بواسطة طائرات F_16 استهدفت خلالها هذا الكهف بصورة دقيقة، أسفرت عن قتل (5) عناصر من عصابات داعش الإرهابية”.

تابع: “بوركت سواعد الأبطال من رجال القوه الجوية وعاشت اجهزتنا الأمنية بجميع تشكيلاتها وهي تتابع حركة المجرمين للقضاء عليهم بشكل مستمر ولا يكون لهم امان في ارض العراق”.