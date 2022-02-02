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الصحة الفلسطينية: 12 وفاة و10374 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الفلسطينية: 12 وفاة و10374 إصابة جديدة بكورونا
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 12 وفاة، و10374 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2172 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

العالم - فلسطين

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي عن الحالة الوبائية في الأراضي الفلسطينية، أن 5 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و3 حالات في الخليل، وحالتان في جنين، وحالة في طولكرم، وأخرى في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 571، طولكرم 638، الخليل 178، بيت لحم 624، قلقيلية 155، رام الله والبيرة 1140، سلفيت 84، جنين 380، نابلس 1043، طوباس 95، أريحا والأغوار 157، قطاع غزة 2469، مدينة القدس 1840".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 201، طولكرم 21، الخليل 315، بيت لحم 292، قلقيلية 48، رام الله والبيرة 455، سلفيت 46، جنين 107، نابلس 345، طوباس 132، أريحا والأغوار 60، قطاع غزة 150.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 80 مصابًا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 188 مريضا، بينهم 24 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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