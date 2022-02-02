شاهد..اثار الإحترار المناخي على القطب الشمالي دون غيره

العالم - خاص بالعالم

منظمة 'بولار بورتال' التي تشرف على المعاهد الدنماركية في البحوث كشفت أن الغطاء الجليدي في غرينلاند أكبر جزيرة في العالم تقع بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي، فقد ما يقرب من اربعة آلاف وسبعمئة كيلومتر مكعب من الجليد منذ بدء القياسات في العام 2002.

فيما أشارت المنظمة الى أن هذا الذوبان ساهم في رفع مستوى سطح البحر بمقدار يزيد عن سنتيمترا، اكد باحثون أن الغطاء الجليدي الهائل في جرينلاند فقد ما يكفي من الجليد في الـ20 عامًا الماضية لإغراق الولايات المتحدة بأكملها في نصف متر من الماء.

وأوضحت هيئة اركتيك ريسرتش الدنماركية، أن البيانات تشير إلى أن أكثرية الجليد المفقود كان موجودا عند أطراف الغطاء الجليدي وأن الجبهات الجليدية تنحسر إلى المضائق البحرية وعلى البر، وأن الذوبان يكون أقوى على سطح الجليد.

وبحسب دراسة حديثة نشرتها وكالة ناسا الفضائية يُعدّ ذوبان الجليد في غرينلاند حاليا العامل الرئيسي في ارتفاع مستوى المحيطات على الأرض مبينة أن الأنهار الجليدية تتراجع بمعدل ست إلى سبع مرات أسرع مما كان عليه قبل 25 عاما، وأوضحت الوكالة ان الذوبان المتسارع بالقرب من سواحل جرينلاند يمكن تفسيره بارتفاع درجة حرارة المحيط المتجمد الشمالي.

وفقًا لعلماء المناخ، يحتوي الغطاء الجليدي في جرينلاند على كمية كافية من الماء لرفع المحيطات بأكثر من سبعة أمتار، كما أن الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية يحتوي على ما يكفي لارتفاع يبلغ حوالي 50 مترًا.