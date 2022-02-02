ملك بلجيكا يصل إلى عُمان في زيارة تستمر 3 أيام

العالم - عمان

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الأربعاء، أن ملك بلجيكا وصل إلى مسقط ترافقه زوجته ماتيلد ماري كريستين غيسلاين، ضمن زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وكان في استقباله ولي العهد ووزير الثقافة والرياضة والشباب ذي يزن بن هيثم آل سعيد.

وسيتم خلال الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعاتهما لمستقبل أكثر نماء وازدهاراً.

وكانت وسائل إعلام عُمانية أكدت أن ملك بلجيكا سيشهد حفل الافتتاح الرسمي لميناء الدقم.

ويعد ميناء الدقم ميناء بحرياً متعدد الأغراض وبغاطس عميق، ويتمتع بموقع استراتيجي على طريق الشحن الدولي بين الشرق والغرب وقريب من الأسواق الناشئة الكبيرة في أفريقيا والهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويعتبر ميناء الدقم الميناء الوحيد في سلطنة عُمان الذي يقع في منطقة حرة ويتكامل مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مما يتيح للمستثمرين جني فوائد الحوافز التشغيلية والمالية التي تقدمها الحكومة حيث من المأمول أن يصبح مركزاً جديداً للنمو الاقتصادي في السلطنة.