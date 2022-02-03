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وفاة معتقل رأي في سجون السعودية

وفاة معتقل رأي في سجون السعودية
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن وفاة معتقل الرأي السعودي الشيخ "مطلق بن نغيمش الدويش"، داخل سجون المملكة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

العالم - السعودية

واعتقل الشيخ الدويش في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، على خلفية تغريدات احتج من خلالها على اعتقال شيخ قبيلة عتيبة، فيصل بن سلطان بن حميد لانتقاده ما يسمى "هيئة الترفيه" في السعودية.

وكان آخر ضحايا معتقلي الرأي في السعودية؛ الأكاديمي السعودي موسى القرني، الذي توفي في 12 تشرين أول/أكتوبر داخل مقر احتجازه في سجن ذهبان بمدينة جدة غرب السعودية.

ويقبع في السجون السعودية، عدد كبير من الدعاة والشخصيات السياسية والنشطاء السعوديين، منذ تسلم ولي العهد محمد بن سلمان منصبه في البلاد، ومن أبرزهم عوض القرني وسلمان العودة وعلي العمري، وآخرون، ورغم المطالبات الحقوقية من الكثير من المنظمات، ترفض السلطات إطلاق سراحهم.

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