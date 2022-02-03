العراق.. إرهابي يفجر نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الامنية

العالم-العراق

وقال رسول في بيان، إنه "خلال عملية البحث في منطقة الميتة ب‍صلاح الدين عن ارهابي اصيب خلال ضربة جوية لطيران الجيش، وعند وصول القوة الى مكان الضربة تم العثور على الارهابي وتطويقه وحدث تبادل اطلاق النار فقام الارهابي بتفجير نفسه".



وأضاف، أنه "لم يحدث اي ضرر من جراء التفجير بين صفوف قواتنا، وخلال الاستمرار بعملية البحث تم العثور على ثلاث جثث ولا زالت عملية البحث مستمرة".

وكان الطيران العراقي وجه ضربة جديدة لعناصر "داعش" في محافظة صلاح الدين اليوم الخميس، وفق ما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وقال اللواء يحيى رسول إن: "أبطال السرب الثالث في قيادة القوة الجوية نفذوا طلعات جوية مميزة عبر طائرات السيزنا كرفان لإسناد القوات البرية المنفذة لواجب بحث وتفتيش في منظقة مطيبيجية ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، حيث تم قتل عنصرين (قناصين) من عصابات "داعش" الإرهابية حالا التعرض للقوات الأمنية".