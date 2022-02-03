رئيس هيئة الاركان في حكومة الانقاذ يوجه اقوى تحذير لدول العدوان

العالم- اليمن

وقال اللواء الركن محمد الغماري بأن القادم سيكون أشد وان على دول العدوان إدراك أن موازين القوى تغيرت.

وأوضح رئيس هيئة الأركان العامة، أن سبع سنوات من العدوان والحصار كانت حافلة بالكثير من الإنجازات والانتصارات التي حققتها القيادة العليا والشعب اليمني وأهمها ما شهدته القوات المسلحة من نقلة نوعية في مختلف جوانب التصنيع العسكري المتطور، بما فيها أسلحة الردع الاستراتيجية التي غيرّت موازين القوى اليوم لصالح اليمن.

واكد الغماري بان الصواريخ والطائرات المسيرة بفضل لله غدت اليوم تحقق ضربات دقيقة ومؤلمة في عمق دول العدوان.