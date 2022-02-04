لبنان..طرقات مقطوعة في بعض المناطق بسبب تراكم الثلوج

العالم-لبنان



واوضحت الغرفة ان طريق ضهر البيدر الذي يربط العاصمة بالبقاع في الشرق سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية.

كما أفادت بأن طريق من عشقوت ميروبا باتجاه فاريا في جبل لبنان سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية، بسبب تكون طبقة من الجليد، موضحةً أن طريق شبعا كفرشوبا في جنوب شرق لبنان سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد.

وأوضحت أن طريق جزين كفرحونة في المنطقة الجنوب سالكة امام جميع المركبات. كما أن طريق مرجعيون راشيا باتجاه البقاع الغربي سالكة امام جميع المركبات".