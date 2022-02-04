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صحيفة عبرية: 'إسرائيل' الثالثة عالمياً بعدد إصابات 'كورونا'

صحيفة عبرية: 'إسرائيل' الثالثة عالمياً بعدد إصابات 'كورونا'
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة (4-2)، أن "إسرائيل" باتت تحتل المرتبة الثالثة عالميًّا، من حيث عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، مقارنة بعدد السكان.

العالم - الإحتلال

وأشارت الصحيفة إلى وجود 373 ألفًا و160 حالة نشطة، بينهم 1106 حالة خطيرة، و284 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقًا لوزارة الصحة في حكومة الاحتلال؛ فقد ارتفع عدد الوفيات إلى تسعة آلاف و80 وفاة، بعد تسجيل 67 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بمعدل 47.5 حالة وفاة يوميا.

من جهتها؛ ذكرت إذاعة "كان" العبرية الرسمية، أن خبراء وزارة الصحة يواجهون صعوبات في اختبار نجاح اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، وكذلك التصدي للطفرة الجديدة لمتحور أوميكرون، والتي يطلق عليها "أوميكرون الخفي"، ويرمز له "بي أيه 2".

ونقلت الإذاعة عن خبراء الصحة أنهم لم يتمكنوا من تنمية هذه السلالة (بي أيه 2) في المختبرات، ما يدل على فوارق بينها وبين طفرة "أوميكرون".

يشار إلى أن الكيان الاسرائيلي يشهد منذ نحو الشهر، ارتفاعا غير مسبوق بأعداد المصابين بالفيروس.

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