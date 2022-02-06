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الخطوة الاميركية بشأن ايران هي 'بادرة حسن نية' ان صحت ولكنها لن تقدم شيئا

الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر الاكاديمي والمحلل السياسي وسام اسماعيل ان الحديث الذي يدور حول خطوة اميركية بإستئناف الاعفاءات الاميركية فيما يخص البرنامج النووي الايراني هو بادرة حسن نية ان ثبتت صحتها، مشيرا الى انها لن تضيف شيئا على ارض الواقع.

العالم - خاص بالعالم

وقال اسماعيل في حوار مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" إن هذا الخبر على المستوى الإعلامي يشكل نقلة نوعية على مستوى الموقف الاميركي وهو بمثابة بادرة حسن نية كما يريد ان يظهرها الجانب الاميركي، ولكن الاشكالية التي يفترض ان نقف امامها انه صدر عن وكالة الصحافة الفرنسية، وحتى الآن لم يصدر اي تقرير رسمي عن الخارجية او الرئاسة الاميركية في هذا الأمر.

واضاف: اذا اردنا البحث في هذا القرار، قرار اعفاء الشركات الاجنبية من الاستثمار في الموضوع النووي، فاعتقد انه حتى الآن لم يقدم شيئا وهو بمثابة بادرة حسن نية اعلامية، لانه من حيث المنطق الشركات الاوروبية ما زالت تعاني من فكرة الجُبُن في التعاطي مع الجانب الايراني انطلاقا من مصالحها في الولايات المتحدة الاميركية، ومن جهة اخرى فإن الجانب الصيني او الروسي هم حتى الآن ملتزمون بالتعاطي مع ايران ولا يقيمون اي وزن لموضوع الحظر الايراني.

وتابع اسماعيل: ولكن يمكن القول انه اذا صحة هذا الخبر فإن هذا الامر قد يكون بمثابة خطوة الى الامام بإتجاه الإلتقاء مع الجانب الايراني على الاقل وجها لوجه من اجل تذليل باقي العقبات التي هي اكثر مما يطفو على سطح المفاوضات.

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الخطوة الاميركية بشأن ايران هي 'بادرة حسن نية' ان صحت ولكنها لن تقدم شيئا