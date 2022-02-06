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مع استمرار التوتر على الحدود الأوكرانية..

ألمانيا تدرس إرسال مزيد من القوات إلى ليتوانيا

ألمانيا تدرس إرسال مزيد من القوات إلى ليتوانيا
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، إن بلادها تدرس نشر قوات إضافية في ليتوانيا، مع ‏استمرار التوترات بشأن التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا.‏

العالم - أوروبا

ففي مقابلة مع مجموعة فونك الإعلامية ستنشر على الإنترنت، اليوم الأحد، وفي الصحف، غدا الاثنين، قالت لامبرخت إن ألمانيا "تقدم بالفعل مساهمة مهمة في ليتوانيا" من خلال قيادة مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت "من حيث المبدأ، تتوفر قوات إضافية كتعزيزات، ونحن نجري محادثات مع ليتوانيا في الوقت الحالي لمعرفة ما سيكون له معنى في هذا الصدد".

واستبعدت لامبريخت مرة أخرى إمداد كييف بالأسلحة، بعد أن أرسلت سفارة أوكرانيا في ألمانيا قائمة بطلبات محددة إلى وزارتي الخارجية والدفاع في برلين.

وتضمنت القائمة أنظمة الدفاع الصاروخي، وأدوات الحرب الإلكترونية، ونظارات الرؤية الليلية، وأجهزة الراديو الرقمية، ومحطات الرادار، وسيارات الإسعاف العسكرية.

ونفت روسيا التخطيط لغزو أوكرانيا، ورغم ذلك أعلنت أمريكا عن إصدار حوالي 3000 جندي إضافي لدعم الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في بولندا ورومانيا.

ووصلت أولى هذه القوات الأمريكية، أمس السبت، إلى قاعدة عسكرية في رزيسزو بجنوب شرق بولندا.

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