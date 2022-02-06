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محافظ ميسان يعلن اتخاذ مجموعة إجراءات جديدة لتعزيز الأمن

محافظ ميسان يعلن اتخاذ مجموعة إجراءات جديدة لتعزيز الأمن
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ ميسان في العراق علي دوّاي، اليوم الأحد، عن اتخاذ اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة إجراءات مهمة لتعزيز الأمن، بينما أشار الى مخاطبة رئيس الوزراء لمعالجة ثلاثة ملفات.

العالم - العراق

وقال دوّاي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "اللجنة الأمنية العليا في ميسان اتخذت اجراءات مهمة بعد تراجع الوضع الأمني في المحافظة"، مبيناً، أنه "تمَّت مخاطبة الحكومة الاتحادية متمثلة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارتي الداخلية والدفاع لاتخاذ اجراءات عاجلة ودعم ميسان في معالجة ملفات النزاعات العشائرية والمخدرات والجريمة المنظمة".

وأضاف، أنَّ "الكاظمي وجَّه اليوم بزيارة وفد أمني للمحافظة، حيث وصل الوفد برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس اركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الامير يارالله والعمليات المشتركة لدراسة الوضع في المحافظة"، لافتاً، الى أنه "سيتم اتخاذ اجراءات في الفترة القليلة المقبلة لغرض استتباب الأمن".

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