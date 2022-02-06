الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

تسجيل رحلات الزائرين الإيرانيين إلى العراق وسوريا في أواخر شباط

تسجيل رحلات الزائرين الإيرانيين إلى العراق وسوريا في أواخر شباط
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، عن بدء التسجيل لأداء زيارة العتبات المقدسة في العراق وسوريا خلال فترة عطلة عيد النوروز في أواخر فبراير/شباط الجاري.

العالم - إيران

وقال رشيديان: "لقد بدأنا بإرسال الزائرين الإيرانيين إلى سوريا بشكل محدود منذ حوالي شهر، وهو ما لقي ترحيبًا من قبل المتقدمين وخلال هذه الفترة شارك أكثر من 500 من مواطنينا في هذه الرحلات المعنوية."

وفي إشارة إلى دعم وزير الطرق وبناء المساكن ورئيس اللجنة المشتركة الإيرانية - السورية خلال زيارته الأخيرة لسوريا، قال: نتيجة لهذا الدعم وإبرام عقود جديدة مع الأطراف السورية فيما يتعلق بالنقل والإقامة وتم إعادة النظر في موضوع إصلاح وتخفيض أسعار هذه الرحلات.

وصرح رئيس هيئة الحج والعمرة الإيرانية: في العقود الجديدة تبلغ الإقامة لمدة 3 ليالٍ حوالي 7 ملايين و 900 ألف تومان والإقامة لمدة 4 ليالٍ تبلغ 8 ملايين و 300 ألف تومان مع الحفاظ على الجودة وتقديم الخدمات المطلوبة التي تليق بالزائرين.

وتابع رشيديان: هذا التصحيح السعري سيتم تنفيذه في الجولة القادمة من الرحلات وسيغادر الحجاج بهذه الرحلات مع الحفاظ على الجودة وتقديم الخدمات المطلوبة.

روابط ذات صلة

رحلات جویة من طهران ومشهد إلى النجف ومن مشهد إلى كراتشي

وزير السياحة السوري: نتطلع إلى زيادة الرحلات السياحية مع إيران

رئيس منظمة الحج: نتابع ايفاد الحجاج الايرانيين لاداء العمرة

إيران تستأنف الرحلات البرية بالحافلات مع سوريا وتركيا قريبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الصومالى: مليشيات "الشباب" الإرهابية خطر على إفريقيا

إحياء الذكرى التاسعة.. تونس.. مسيرة تطالب بمحاسبة المتورطين في إغتيال"شكري بلعيد"

لجنة حقوق الإنسان الإسلامية: تحالف العدوان العربي الغربي يرتكب مجازر شنيعة في اليمن

تسجيل رحلات الزائرين الإيرانيين إلى العراق وسوريا في أواخر شباط

مقتل مستوطنة صهيونية اثر اصابتها خلال معركة سيف القدس قبل أشهر

التحضير للقاء 'سوري عراقي تركي' لبحث ملف مياه نهر الفرات