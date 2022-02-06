تسجيل رحلات الزائرين الإيرانيين إلى العراق وسوريا في أواخر شباط

العالم - إيران

وقال رشيديان: "لقد بدأنا بإرسال الزائرين الإيرانيين إلى سوريا بشكل محدود منذ حوالي شهر، وهو ما لقي ترحيبًا من قبل المتقدمين وخلال هذه الفترة شارك أكثر من 500 من مواطنينا في هذه الرحلات المعنوية."

وفي إشارة إلى دعم وزير الطرق وبناء المساكن ورئيس اللجنة المشتركة الإيرانية - السورية خلال زيارته الأخيرة لسوريا، قال: نتيجة لهذا الدعم وإبرام عقود جديدة مع الأطراف السورية فيما يتعلق بالنقل والإقامة وتم إعادة النظر في موضوع إصلاح وتخفيض أسعار هذه الرحلات.

وصرح رئيس هيئة الحج والعمرة الإيرانية: في العقود الجديدة تبلغ الإقامة لمدة 3 ليالٍ حوالي 7 ملايين و 900 ألف تومان والإقامة لمدة 4 ليالٍ تبلغ 8 ملايين و 300 ألف تومان مع الحفاظ على الجودة وتقديم الخدمات المطلوبة التي تليق بالزائرين.

وتابع رشيديان: هذا التصحيح السعري سيتم تنفيذه في الجولة القادمة من الرحلات وسيغادر الحجاج بهذه الرحلات مع الحفاظ على الجودة وتقديم الخدمات المطلوبة.