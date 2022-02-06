"المرصد السوري" يكشف مصير الدواعش الفارين من سجن الحسكة!

العالم - سوريا

وقال المرصد إنه "حصل على معلومات جديدة، حول تداعيات عملية سجن غويران، إذ وصل بعض الفارين من السجن إلى تركيا ومنهم من استقر ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات (درع الفرات)، بريف حلب الشرقي والشمالي الشرقي، وقسم منهم متوار في مناطق نفوذ ما يسمى "الإدارة الذاتية" في الحسكة والرقة ودير الزور ومنبج بريف حلب".

ونقل المرصد عن مصادر، قولها إن "اثنين من أمراء التنظيم ممن كانوا محتجزين في سجن الصناعة/غويران باتا في جرابلس الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب، وسط تساؤلات كبير حول كيفية وصولهم من الحسكة إلى الرقة ثم منبج ومنها إلى جرابلس".

وأضافت المصادر أن "القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مهرب و3 عناصر من الفارين في قرية هيشة بمنطقة عين عيسى شمالي الرقة، عندما كانوا يمكثون عند أحد المهربين في انتظار إدخالهم إلى تركيا مقابل 4 آلاف دولار أمريكي عن كل شخص". مشيرة إلى أن "العناصر الثلاثة كانوا على تواصل مع الأميرين اللذين وصلا منطقة جرابلس في ريف حلب".

ووفق "المرصد السوري" فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على امرأتين تعملان ضمن الإدارة المدنية خلال محاولتهما الفرار نحو تركيا واللحاق بزوجيهما الفارين من سجن الصناعة مؤخرا مؤكدا أن "اعتقالهما لم يستمر أكثر من 24 ساعة، حيث جرى الإفراج عنهما بوساطة شيوخ ووجهاء عشائر ضمن منطقة شمال شرق سوريا".