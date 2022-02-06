عقد الجلسة الأولى لمحاكمة متزعم زمرة "تندر" الإرهابية بطهران

العالم - إيران

وعقدت جلسة المحاكمة بشكل علني صباح اليوم برئاسة القاضي صلواتي وحضرها ممثل الادعاء العام و ذوي ضحايا الأعمال الإجرامية لهذه الزمرة الإرهابية، وفريق الدفاع عن المتهم.

وقرأ ممثل الادعاء العام بهروز حسني اعتماد لائحة الاتهام، وقال: جمشيد شارمهد ولد عام 1955 وهو مواطن إيراني ويحمل أيضا جنسية ألمانية ويقيم في الولايات المتحدة، وهو متهم بالإفساد في الأرض من خلال التخطيط والتوجيه لأعمال إرهابية، بما في ذلك تفجير حسينية في مدينة شيراز في 15 نيسان/أبريل 2008، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة قرابة 300 آخرين.

وأضاف ممثل الادعاء العام: من الاتهامات الاخرى للمتهم محاولة تفجير سد سيون في شيراز في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 والتخطيط لاغتيال المسؤول عن مشروع السد، وكذلك تفجير في مستودع الأحذية في مرقد الإمام الخميني (رض) في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ونشوب حريق في فندق جهان بطهران، وصنع وتحضير قنبلة لتفجير حوزة آية الله العظمى كلبايكاني.

وأوضح حسني اعتماد أن هذه الأعمال الإرهابية تسببت في زعزعة الأمن في المجتمع وإراقة الدماء، وقال: إن زمرة "تندر" الإرهابية تأسست في منتصف عام 2003 في بريطانيا على يد عدد من العناصر المؤيدة للملكية بقيادة فتح الله منوشهري وفرود فولادوند مع نهج تنظير الإرهاب المعادي للدين.

وأردف قائلا: هذه الزمرة الإرهابية استخدمت مواد مسيئة للدين الإسلامي من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والافتراضية، وبعد انتخاب شارمهد في عام 2006 كمتزعم للزمرة، تحول من نهج ناعم إلى نهج متشدد وإرهابي وانخرط في أعمال إرهابية في أماكن دينية واقتصادية وحساسة.

وخلال جلسة المحاكمة تم بث فيديو لحظة انفجار القنبلة في الحسينية مما أدى إلى حزن وبكاء ذوي الشهداء في المحكمة.

وأشار ممثل الادعاء العام إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيقات بالجرائم المنسوبة إليه والمذكورة في لائحة الاتهام، كما أنه كان يعتزم القيام بأعمال إرهابية أخرى منها محاولة تفجير قنبلة أمام وزارة الخارجية الإيرانية أو السفارة الصينية بطهران.

وأوضح ممثل الادعاء العام أن شارمهد اعترف بعد اعتقاله بتعامله مع ضباط في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI" والـمخابرات المركزية الأميركية CIA وجهاز الموساد الإسرائيلي والتآمر ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.