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ألمانيا لن تورد أسلحة فتاكة لأوكرانيا

ألمانيا لن تورد أسلحة فتاكة لأوكرانيا
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد أن بلاده لن تورد أسلحة فتاكة لأوكرانيا.

العالم ـ أوروبا

وفي تصريحات أدلى بها لقناة ARD التلفزيونية الألمانية قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، قال شولتس: "تتبع الحكومة الألمانية ومنذ وقت طويل نهجا واضحا وهو أننا لا نرسل أسلحة فتاكة إلى مناطق أزمات ولن نوردها لأوكرانيا".

وتابع أن هذا النهج هو الذي كانت سلفه أنغيلا ميركل متمسكة به، "وكان ذلك ولا يزال صائبا"، مضيفا أن نتائج الاستطلاعات تشير إلى أن معظم المواطنين الألمان يشاركون الحكومة موقفها تجاه هذه المسألة.

وفي وقت سابق من اليوم، استبعدت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينيه لامبريخت، احتمال توريد ألمانيا أسلحة لكييف، موضحة أن الحوار حول تسوية الأزمة الأوكرانية لا يزال مستمرا.

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