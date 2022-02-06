خلاف علی صفة المراقب لـ'اسرائيل' يعلق القمة الإفريقية

العالم - افريقيا

التأمت القمة الإفريقية العادية في نسختها الخامسة والثلاثين في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، في خضم ازمات عميقة تعانيها القارة السمراء وملفات ابرزها بحث قبول أو رفض عضوية الكيان الاسرائيلي كمراقب.

ولعل ملف قبول عضوية كيان الاحتلال كعضو مراقب في الاتحاد الافريقي كان قمة الخلافات بين الدول الاعضاء، بين دول كتونس والجزائر وجنوب افريقيا الذين رفضوا موافقة رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي من جانب واحد العام الماضي على قبول طلب الكيان الحصول على صفة مراقب.

وقال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتيه:"لا ينبغي أبدا أن تكافأ "إسرائيل" على انتهاكاتها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني".

والقضية تعود الى تاريخ الثاني والعشرين من يوليو/ تموز العام الماضي، حينها أعلنت خارجية الاحتلال الإسرائيلي أن سفيرها لدى إثيوبيا، أدماسو الالي، قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الإفريقي، من دون أن توضح خلفيات هذا التطور. وعلى اثر تلك التقارير، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، رفضها قبول "إسرائيل" المحتلة لأراض عربية كمراقب جديد بالاتحاد، مؤكدة أن القرار اتخذ من دون مشاورات.

وعلى خلفية القرار، اعترضت سفارات مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مقر الاتحاد، على القرار، مشددة على رفض تلك الخطوة في ظل دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية.

وتهيمن على اعمال القمة ملفات اخرى كأزمات المياه وقضية سد النهضة الإثيوبي الذي يثير خلافات حادة مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه منذ نحو عقد من الزمن.

إلى ذلك، هناك قضية معالجة الآثار المدمرة لجائحة كورونا اقتصاديا وصحيا على دول القارة، فضلاً عن تهديدات انعدام الأمن من النزاعات والإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الافريقية.