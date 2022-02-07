انجازات الثورة الاسلامية في سطور

العالم – نوافذ

وخلال برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت قال المراقبون للشأن الايراني ان الثورة الاسلامية حققت تغييرا على مستوى العالم وليس على مستوى إيران وحدها.

وأكد المراقبون للشأن الايراني ان الدول الكبرى اعادت حساباتها بعد انتصار الثورة الاسلامية التي باتت ثورة لاستعادة هوية الشعب الايراني مشيرين الى ان أي ثورة تنجح في تلك الفترة، يعني خروج بلادٍ ما من وصاية أميركية الى وصاية سوفيتية ولكن الثورة الاسلامية كانت عكس ذلك بعد مقولة الامام الخميني الراحل "لا شرقية ولا غربية جمهورية إسلامية".

المراقبون للشأن الايراني أضافوا ان أهم شيء في الثورة الاسلامية حتى اليوم هو التمسك بموضوع الاستقلال في التنمية وبناء القدرات الذاتية العسكرية وبناء الانسان بشكل عام.

من جهتهم قال محللون سياسيون انه عندما تستمر الثورة الاسلامية لمدة اكثر من أربعين عاما فان كل يوم من أيام الاربعين عاما هي ثورة نحو الاستمرارية في الانجازات والعطاء.

وأضافوا انه عندما يضع الانسان الثورة الاسلامية على المشرحة يجد انها أكثر من ثورة وثورات مؤكدين انها بالتاكيد تعتبر ثورة على الظالم، وثورة على التبعية للغرب بشكل عام وان الثورة الاسلامية جائت لتنهي التبعية الايرانية للغرب.

المحللون السياسيون اضافوا ان الثورة الإسلامية كانت نموذجا في الحكم والإدارة في تاريخ الإسلام الحديث.

الى ذلك قال باحثون سياسيون ان الامام الخميني رضوان الله عليه كان شخصية استثنائية بكل المقاييس الفقهية والعلمية والفكرية والعرفانية والسياسية.

وأضافوا ان ميزة الامام الخميني انه قام بثورة فكرية سياسية من داخل المنظومة الإسلامية التي كانت آنذاك محصورة بالعبادة، بعيدة عن القرار والتشريع الإسلامي في المجتمع الإيراني.

الباحثون السياسيون اضافوا ان الامام الخميني بثورته المجيدة رفع كل الغبار عن المجتمع الاسلامي خلال السنوات الماضية وانه قال ان ما يعمل به في الاسلام هو جزء يسير من ما مطلوب من الإسلام وان يكون موجودا. مشيرين الى ان الاسلام هو حياة واحكام وسياسة ونمط من الحرية ولهذا وضع أطروحته "ولاية الفقية" عندما كان يدرس في النجف الأشرف. مؤكدين ان أحدى مميزات الثورة الاسلامية في إيران هي انها ثورة قائمة بذاتها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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https://www.alalam.ir/news/6031738

https://www.alalam.ir/news/6031728