43 ربيعا على انتصار الثورة الإسلامية في إيران.. الجزء الثاني

العالم - نوافذ

وقال ضيف الحلقة الباحث في القضايا الإقليمية الدكتور طلال عتريسي ان الثورة الاسلامية حققت تغييرا على مستوى العالم وليس على مستوى إيران وحدها.

وأكد ان الدول الكبرى اعادت حساباتها بعد انتصار الثورة الاسلامية وباتت ثورة لاستعادة هوية الشعب الايراني مشيرا الى ان أي ثورة تنجح في تلك الفترة يعني خروج بلادٍ ما من وصاية أميركية الى وصاية سوفيتية ولكن الثورة الاسلامية كانت عكس ذلك بعد مقولة الامام الخميني الراحل "لا شرقية ولا غربية جمهورية إسلامية".

الدكتور طلال عتريسي أضاف ان أهم شيء في الثورة الاسلامية حتى اليوم هو التمسك بموضوع الاستقلال في التنمية وبناء القدرات الذاتية العسكرية وبناء الانسان بشكل عام.

من جهته قال الأستاذ الجامعي الدكتور أمين الساحلي انه عندما تستمر الثورة الاسلامية لمدة اكثر من أربعين عاما فان كل يوم من أيام الاربعين عاما هي ثورة نحو الاستمرارية في الانجازات والعطاء.

وأضاف انه عندما يضع الانسان الثورة الاسلامية على المشرحة يجد انها أكثر من ثورة وثورات، مؤكدا انها بالتاكيد تعتبر ثورة على الظالم، وثورة على التبعية للغرب بشكل عام وان الثورة الاسلامية جائت لتنهي التبعية الايرانية للغرب.

الدكتور أمين الساحلي اضاف ان الثورة الإسلامية كانت نموذجا في الحكم والإدارة في تاريخ الإسلام الحديث.

الى ذلك قال مدير مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي جمعة العطواني ان الامام الخميني رضوان الله عليه كان شخصية استثنائية بكل المقاييس الفقهية والعلمية والفكرية والعرفانية والسياسية.

وأضاف ان ميزة الامام الخميني انه قام بثورة فكرية سياسية من داخل المنظومة الإسلامية التي كانت آنذاك محصورة بالعبادة، بعيدة عن القرار والتشريع الإسلامي في المجتمع الإيراني.

العطواني اضاف ان الامام الخميني بثورته المجيدة رفع كل الغبار عن المجتمع الاسلامي خلال السنوات الماضية وانه قال ان ما يعمل به في الاسلام هو جزء يسير من ما مطلوب من الإسلام وان يكون موجودا. مشيرا الى ان الاسلام هو حياة واحكام وسياسة ونمط من الحرية ولهذا وضع أطروحته "ولاية الفقية" عندما كان يدرس في النجف الأشرف. مؤكدا ان أحدى مميزات الثورة الاسلامية في إيران هي انها ثورة قائمة بذاتها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. طلال عتريسي – باحث في القضايا الإقليمية

د. أمين الساحلي – أستاذ جامعي

جمعة العطواني – مدير مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي