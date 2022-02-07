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انفوغرافيك.. القمة الإفريقية تصفع كيان الإحتلال

انفوغرافيك.. القمة الإفريقية تصفع كيان الإحتلال
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

ألغت القمة الافريقية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا قرارا لمفوض الاتحاد موسى فكي بمنح صفة مراقب للكيان الصهيوني "عضوية شرفية"داخل المنظمة القارية

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