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فيديوغرافيك.. اعلان حالة الطوارئ في العاصمة الكندية

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

فرضت السلطات الكندية حالة الطوارئ في العاصمة أوتاوا لمواجهة الاحتجاجات المندلعة منذ نحو أسبوع ضد القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث احتل سائقي الشاحنات شوارع اوتاوا في تظاهرة يطلقون عليها اسم "قافلة الحرية" احتجاجاً على قوانين التطعيم الالزامي

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فيديوغرافيك.. اعلان حالة الطوارئ في العاصمة الكندية

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