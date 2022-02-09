وزير الاقتصاد السوري: قريبا شركة مشتركة للنقل البحري بين سوريا والقرم

العالم-سوريا

وأوضح الوزير الخليل لـ"سبوتنيك" أن "هناك خطة عمل مهمة بين البلدين، ما تم في البداية هو تبادل معلومات تتعلق بالمواد التي سيكون هناك تبادل تجاري من خلالها حول كمياتها وأسعارها ووفق جداول توريد، وسيكون هناك تأسيس شركة نقل بحري مشتركة وبأن يكون هناك خط بحري بين البلدين خاصة وأن موانئ شبه جزيرة القرم هي أقرب الموانئ الروسية إلى سوريا ولا تحتاج الرحلة البحرية بين البلدين إلا إلى خمس ساعات فقط وبالتالي هناك تقنين في الوقت والتكلفة".

وقال إن "التعاون الاقتصادي الدولي هو دائماَ فرصة مكملة، ولا تستطيع أي دولة أن تحيا بمعزل عن الدول الأخرى سواء على مستوى احتياجاتها من المواد التي لا تتوافر مثيلات لها في السوق المحلية أو على مستوى تصدير فوائض في إنتاجها إلى الأسواق الخارجية ليستمر العمل، وبالتالي فإن التعاقد مع الدول على المستوى التجاري هو أمر مهم وحيوي وكذلك فإن التعاون على المستوى الاستثماري لتشجيع وتحفيز الاستثمارات من تلك الدول للدخول إلى السوق السورية وإقامة مشروعات وخاصة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة السورية".