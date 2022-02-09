بايدن يؤكد لسلمان دعم السعودية في التصدي أمام هجمات اليمنيين

العالم - السعودية

وذكر البيت الأبيض، في بيان أصدره مساء الأربعاء، أن بايدن تحدث اليوم مع الملك سلمان لبحث التطورات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك "الهجمات المدعومة إيرانيا للحوثيين على المنشآت المدنية في السعودية" حسب تعبيره.

وأفاد البيان بأن الرئيس الأمريكي "شدد على التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية فيما سماه "الدفاع عن شعبها وأراضيها" من هذه الهجمات وكذلك "التأييد الكامل لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن".

كما أشار الرئيس الأمريكي، حسب البيت الأبيض، إلى "تمسكه بضمان عدم حصول إيران أبدا على الأسلحة النووية، وأطلع العاهل السعودي على المفاوضات المستمرة متعددة الأطراف حول إعادة القيود على برنامج إيران النووي" حسب تعبيره.

وأضاف البيت الأبيض أن "الزعيمين بحثا القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا واتفقا على مواصلة فريقيهما التنسيق الوثيق لإجراءاتهما في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأكد الرئيس الأمريكي والعاهل السعودي كذلك التزام بلديهما "بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية".