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كيف ستكون مسيرات احياء الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

كيف ستكون مسيرات احياء الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

ستجري يوم غد الجمعة، مسيرات احياء الذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية بالسيارات والدراجات النارية في مختلف المدن والمحافظات الايرانية.

العالم- ايران

يأتي ذالك التزاما بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا على غرار السنة الماضية.

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