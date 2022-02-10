'ألوية الوعد الحق' تتوعد الإمارات باعادتها لما قبل العام 1971

العالم- الامارات

وقالت ألوية الوعد الحق في بيان صادر عنها مخاطبة الامارات : "ان أبراجكم وموانئكم أهداف مشروعة لنا ولن يحميكم من لم يستطيع حماية قواته وقواعده وسفنه من بأسنا، ولا يقتصر تأديبكم على المسيرات ثابتة الجناح والصواريخ بعيدة المدى فاغتنموا الفرصة قبل ان نعيدكم الى ما قبل الـ 71" .

وكانت جماعة "ألوية الوعد الحق" تبنت في 2 فبراير الجاري الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة، في حين اعترفت وزارة الدفاع الإماراتية بالهجوم وادعت إسقاط 3 مسيرات.

وقالت الجماعة في بيان نشرته على قناتها عبر تطبيق "تلغرام" إن "أبناء الجزيرة العربية وجهوا ضربة إلى د الإمارات، بواسطة أربع طائرات مسيّرة استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي".

وأكدت أن "الضربات القادمة ستكون أشد وقعا وإيلاما لدولة الإمارات".