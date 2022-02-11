تركيا تعلن تحييد 33 مسلحا للعمال الكردستاني شمالي سوريا

العالم - تركيا

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تحييد "4 إرهابيين بعد أن قاموا بإطلاق نيران من شمالي سوريا تجاه مخفر حدودي تركي بولاية ماردين"، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

كما أعلنت الوزارة في حادثين منفصلين تحييد 29 مسلحا من تنظيم "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) و"ي ب ك" (وحدات حماية الشعب الكردية) "كانوا يحاولون شن هجمات على منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا".

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق عملية "أرن شتاء-20" ضد "حزب العمال الكردستاني" في ولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد.

والثلاثاء، أبلغ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي، "عزم بلاده مواصلة كفاحها ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في الشمال السوري".

وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في منطقة عملية نبع السلام التي تسيطر عليها القوات التركية؛ طالت حواجز للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له.