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تشاهدون الليلة في بانوراما..

تضامن مع أهالي النقب في مواجهة إعتداءات الاحتلال..ومصير العملية السياسية في ليبيا

تضامن مع أهالي النقب في مواجهة إعتداءات الاحتلال..ومصير العملية السياسية في ليبيا
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة تنظيم اهالي القدس المحتلة حملة تضامن مع سكان النقب ضد هجمة الاحتلال الشرسة لاقتلاعهم من أراضيهم.

العالم - بانوراما

و توجهت وفود المقدسيين الى اراضي النقب المحتل لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال في تهويد الاراضي الفلسطينية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: بوادر الانقسام السياسي الجديد في ليبيا مع التطورات السياسية الاخيرة التي افضت الى تعيين فتحي باشاغا رئيسا للحكومة، بدل عبدالحميد الدبيبة الرئيس الحالي للحكومة المؤقتة، في خطوة اعتبرها الاخير غير دستورية مؤكدا استمراره في عمله ومحذرا من جر البلاد الى حرب اهلية جديدة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. تضامن مع أهالي النقب في مواجهة إعتداءات الاحتلال..ومصير العملية السياسية في ليبيا

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