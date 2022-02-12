وصول مقاتلات أمريكية الى قاعدة الظفرة في ابو ظبي

العالم - الامارات

وبحسب "أ ب" وصلت المقاتلات "إف-22 رابتور" إلى قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي التي تستضيف زهاء 2000 جندي أمريكي، دخل اغلبهم الملاجئ الشهر الماضي اثر هجوم يمني بالصواريخ والمسيرات.

وكانت صواريخ اعتراضية طراز "باتريوت" انطلقت الشهر الماضي من القاعدة بعد رد يمني صاروخي على مشاركة اماراتية بالعدوان على اليمن، وهي المرة الأولى التي تطلق فيها القوات الأمريكية نيران هذه المنظومة في قتال منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 .

ورفض مسؤولون أمريكيون الإفصاح عن عدد المقاتلات "إف-22" التي نشرت وكذا عدد الطيارين الذين يدعمون الطائرات، مشيرين إلى أمن العمليات.

وفي المقابل حددوا أن الوحدة المشاركة هي الجناح المقاتل الأول ومقرها في قاعدة لانغلي يوستيس المشتركة في فيرجينيا.

وفي السياق، قال لفتنانت جنرال غريغ غويلوت، قائد قيادة الشرق الأوسط في القوات الجوية الأمريكية في بيان، "إن وجود المقاتلات "رابتور" يعزز دفاعات الدول الشريكة القوية بالفعل ويوضح للقوى المزعزعة للاستقرار أن الولايات المتحدة وشركاءنا ملتزمون بتمكين السلام والاستقرار في المنطقة"، على حد تعبيره.

ولجأت الامارات الى امريكا وبريطانيا والكيان الاسرائيلي بعد هجوم يمني صاروخي في ابو ظبي ودبي، جاء ردا على مشاركة الامارات في العدوان على اليمن ومحاصرة الشعب اليمني.