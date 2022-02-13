الطقس في سوریا بین الصحو والغائم وتوقع زخات مطرية

العالم - سوريا

وجاء في النشرة: ” يكون الطقس بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول ليلاً إلى غائم أحياناً فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر في تلك المناطق ويكون مائلاً للبرودة ليلاً”.

وأما بالنسبة لدرجات الحرارة فسوف تستمر بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وحذرت المديرية العامة للأرصاد من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت أن تميل درجات الحرارة للانخفاض يوم غدٍ الإثنين، مع بقائها أعلى من معدلاتها بشكل عام ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً والفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

وكان رئيس مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية شادي جاويش، توقع لوكالات إعلامية أن تكون الأجواء مستقرة، ودرجات الحرارة تصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات.