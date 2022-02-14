بالوثيقة.. الزاملي يدعو لوضع حلول لمعالجة اسباب ارتفاع الاسعار

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الزاملي طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحرك العاجل للوقوف على أسباب الارتفاع الكبير بأسعار مادة الطحين، وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية والوضع المعاشي لذوي الدخل المحدود".

ودعا الزاملي في كتاب رسمي موجه للحكومة إلى "وضع الحلول الواقعية والمدروسة لمعالجة أسباب ارتفاع الأسعار من خلال حث وزارة التجارة الاتحادية على تعديل آلية، وانسيابية وصول الحبوب إلى المطاحن"، مشيراً إلى "توزيع الحصة التموينية كل شهر بدلاً من (45) يوماً".

وشدد الزاملي على "أهمية توجيه الجهات المعنية بالأمن الاقتصادي والغذائي بالتحري عن أسباب ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين"، مطالباً "وزارة التجارة بوضع خطة عاجلة بالتنسيق مع المطاحن الحكومية والأهلية لتوفير الطحين بما يغطي حاجة السوق المحلية، فضلاً عن وضع رؤية استراتيجية من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية لزيادة المساحات المزروعة لمادة القمح وتقديم الدعم الكامل للمزارعين".

وأكد "ضرورة إيلاء الموضوع أولوية قصوى كونه يمس قوت الشعب، والعمل بجدية على معالجة أسباب ارتفاع الأسعار"، محذرًا في الوقت نفسه "من أزمة كبيرة قد تنتُج في حال التهاون بالموضوع نتيجة استياء المواطنين من ذلك".