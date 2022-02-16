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رئيس الوفد الروسي إلى فيينا:

موسكو ستصر على إعلان الناتو رفضه قبول أوكرانيا في صفوفه

موسكو ستصر على إعلان الناتو رفضه قبول أوكرانيا في صفوفه
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن دبلوماسي روسي رفيع المستوى اليوم الأربعاء أن موسكو ستصر على إعلان حلف الناتو رفض قبول عضوية أوكرانيا في صفوفه.

العالم- روسيا

وقال قسطنطين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي إلى المحادثات الجارية في فيينا حول قضايا الأمن العسكري والحد من التسلح، خلال الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول التعاون في مجال الأمن: "ستصر روسيا على أن يعلن الناتو على الملأ رفضه قبول أوكرانيا في صفوفه. وعلى كييف أن تعلن بدورها عن وضعها الحيادي وعدم انضمامها إلى كتل عسكرية، كما جاء في نص إعلان سيادة دولة أوكرانيا المؤرخ في 16 يوليو 1990".

ويعد مطلب تخلي حلف شمال الأطلسي عن تمدده إلى الشرق، عبر منح أوكرانيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة العضوية في صفوفه، أحد أبرز مطالب موسكو إلى دول الغرب في سعيها إلى الحصول من الولايات المتحدة والناتو على ضمانات أمنها الملزمة قانونا.

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