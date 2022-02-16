بالفيديو..رؤية طهران والدول الاوروبية لمباحثات فيينا

العالم - خاص بالعالم

ويركز الفريق الايراني المفاوض على موضوعي 'التحقق من اجراءات واشنطن' و'الضمانات' وصولا الى اتفاق مستدام يمكن التعويل عليه.



أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، قال أن الولايات المتحدة الاميركية واوروبا فشلتا في اختبار تنفيذ تعهداتهما تجاه الاتفاق النووي.

وأضاف شمخاني أن الاتفاق النووي أصبح قشرة فارغة بالنسبة لإيران في المجال الاقتصادي، وإلغاء اجراءات الحظر، وشدد على عدم وجود أي مفاوضات خارج اطار الاتفاق النووي مع واشنطن الناكثة للعهود، وأوروبا التي لم تف بالتزاماتها.



بدوره أوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، وخصوصا أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، مؤكدا ضرورة اصدار الكونغرس الأميركي بيانا سياسيا بشأن التزامات واشنطن تجاه الاتفاق النووي وعودتها إليه.

واكد أن واشنطن فشلت في الاستجابة لمطلب ايران بتقديم ضمانات بعدم الانسحاب مجددا من الاتفاق.



وفي سياق الاتفاق النووي قال بيان صادر عن مكتب الرئاسة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني اتفقا على ضرورة تكثيف جهودهما المشتركة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان انه يمكن الوصول قريبا لاتفاق مع إيران معتبرا انها مسألة أيام فقط.



وخلال مشاورات ثنائية، ناقشت ايران مع كوريا الجنوبية سبل حل النزاعات المستمرة بشأن أصول طهران المجمدة في سيئول بسبب الحظر الأميركي، كما ناقش الجانبان خيارات السداد التفصيلية وإمكانية استئناف تجارة النفط. حيث تعتبر إيران التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، موردا رئيسيا للنفط إلى كوريا الجنوبية.