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قصف مطار أبها

الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج انقلاب الصورة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع استمرارا غارات تحالف العدوان على اليمن ورد القوات المسلحة اليمنية على هذه الغارات بإستهداف القسم العسكري لمطار أبها وعجز السعودية في التصدي للرد القوات اليمنية.

العالم - انقلاب الصورة

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